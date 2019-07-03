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Красота в шаговой доступности: в Барнауле открылся новый салон флористики

, ИА "Амител"
Сеть цветочных магазинов "Соцветие" пополнилась новым отделом для жителей и гостей спального района краевой столицы

Как часто вы дарите цветы? Наверняка для этого требуется какой-то определенный повод? День рождения или 8 Марта, День знаний или День учителя, букет в подарок молодоженам или на первое свидание…

А ведь цветы – это не просто формальный презент или дополнение к основному подарку. Испокон веков цветы – это проявление чувств и эмоций. Когда вы хотите сказать человеку что-то без слов, цветы – самый универсальный способ сделать это. Друг, любимый человек, родственник, деловой партнер или даже тот, кого вы почти не знаете – все они заслуживают внимания, воплощенного во флористической композиции.  

Сеть цветочных салонов "Соцветие" понимает это и делает все для того, чтобы люди как можно чаще дарили друг другу цветы. Открытие нового магазина по адресу: ул. Балтийская, 116 стало очередной ступенькой совершенствования "Соцветия" для радости и счастья барнаульцев.

 

Благодарность, симпатия, влюбленность, любовь, признание, восхищение… Все эмоции и чувства человека даже невозможно сразу перечислить. Их очень много. И абсолютно из каждой можно создать флористический шедевр, который скажет все человеку за вас.

Так нужно ли привязываться к какой-то конкретной дате или событию, для того чтобы преподнести человеку цветы? Пожалуй, нужен только один повод – желание увидеть особое, неповторимое свечение в его или ее глазах.

Делайте друг другу приятности, а "Соцветие" с радостью вам в этом поможет.

Сейчас действует привлекательное предложение*: при покупке от 1500 рублей покупатель получает подарок на выбор из предложенных.

* Акция действует на момент выходы рекламы, о ее сроках уточняйте в салоне.

Сеть флористических салонов "Соцветие"
ул. Балтийская, 116, 8 (3852) 500-919
ул. Челюскинцев, 143, 8 (3852) 504-503
пр. Красноармейский, 51а, 8 (3852) 52-97-67 
ул. Молодежная, 50, 8 (3852) 72-01-73
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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