Как часто вы дарите цветы? Наверняка для этого требуется какой-то определенный повод? День рождения или 8 Марта, День знаний или День учителя, букет в подарок молодоженам или на первое свидание…
А ведь цветы – это не просто формальный презент или дополнение к основному подарку. Испокон веков цветы – это проявление чувств и эмоций. Когда вы хотите сказать человеку что-то без слов, цветы – самый универсальный способ сделать это. Друг, любимый человек, родственник, деловой партнер или даже тот, кого вы почти не знаете – все они заслуживают внимания, воплощенного во флористической композиции.
Сеть цветочных салонов "Соцветие" понимает это и делает все для того, чтобы люди как можно чаще дарили друг другу цветы. Открытие нового магазина по адресу: ул. Балтийская, 116 стало очередной ступенькой совершенствования "Соцветия" для радости и счастья барнаульцев.
Благодарность, симпатия, влюбленность, любовь, признание, восхищение… Все эмоции и чувства человека даже невозможно сразу перечислить. Их очень много. И абсолютно из каждой можно создать флористический шедевр, который скажет все человеку за вас.
Так нужно ли привязываться к какой-то конкретной дате или событию, для того чтобы преподнести человеку цветы? Пожалуй, нужен только один повод – желание увидеть особое, неповторимое свечение в его или ее глазах.
Делайте друг другу приятности, а "Соцветие" с радостью вам в этом поможет.
Сейчас действует привлекательное предложение*: при покупке от 1500 рублей покупатель получает подарок на выбор из предложенных.
* Акция действует на момент выходы рекламы, о ее сроках уточняйте в салоне.
Сеть флористических салонов "Соцветие"
ул. Балтийская, 116, 8 (3852) 500-919
ул. Челюскинцев, 143, 8 (3852) 504-503
пр. Красноармейский, 51а, 8 (3852) 52-97-67
ул. Молодежная, 50, 8 (3852) 72-01-73
wa.me/79640861388
Instagram
Комментарии