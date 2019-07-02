Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова всегда славился своей сильной подготовкой и высококлассными специалистами – данный тезис подтверждают абитуриенты, которые идут поступать на самые непростые, но, безусловно, востребованные экономикой региона направления подготовки.
Так, в период работы приемной комиссии свои заявления подали призеры Олимпиады для школьников, включенной в перечень Министерства науки и высшего образования, Владимир Метёлкин и Владимир Воробьёв.
Владимир Воробьёв отдал предпочтение направлению подготовки факультета специальных технологий "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", в то время как Владимир Метёлкин некоторое время выбирал свою будущую специальность на факультете информационных технологий. В итоге его выбор остановился на направлении "Программная инженерия".
Как отмечают в приемной комиссии, в будущем нас ждут прекрасные специалисты, обеспечивающие обороноспособность страны и формирующие интернет-пространство.
Всего на данный момент в приемную комиссию АлтГТУ подано более 2 300 заявлений.
Комментарии
2300 это много или мало? Например в сравнении с прошлыми годом, сколько надо принять по специальностям? Вопросов много
зачем пиарить Алтгту? весь день?? если оно такое крутое - там мест не должно остаться или где?