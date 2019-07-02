Подрядчик будет переделывать часть работ в спортзале "Олимп" в Первомайском районе. "Единая Россия" и руководство Первомайского района держат ситуацию на контроле и призывают подрядчика открыть объект уже в 2019 году.
Спортзал в селе Первомайском вошел в проект "Единой России" "Детский спорт". На его капремонт требовалось 12 млн рублей. В рамках проекта на объект было выделено 7 млн рублей, рассказал координатор партпроекта в Алтайском крае Иван Огнев.
На них подрядчик должен был провести капитальный ремонт крыши, заменить окна и двери, перепланировать помещения для обустройства раздевалок. Все эти работы подрядчик выполнил. Однако их качество не удовлетворило руководство Первомайского района. Все будет доделано в рамках гарантий, сообщил глава района Александр Иванов.
"Мы ведем претензионную работу с подрядчиками, в целом у нас есть диалог, все будет исправлено, а затем доведено до сдачи объекта. "Олимп" станет одним из самых современных спортзалов, что даст возможность заниматься спортом всем желающим местным жителям", – рассказал Иванов.
Кроме школьников, в спортзале тренируются воспитанники ДЮСШ, проводятся соревнования. В перспективе "Олимп" должен стать центром развития массового спорта.
Но пока на дополнительные работы, не вошедшие в основной контракт с подрядчиком, требуются деньги. Сейчас районные власти и "Единая Россия" ведут работу по включению объекта в Краевую адресную инвестиционную программу. Это необходимо, чтобы получить оставшиеся средства.
Работы над спортзалом Первомайского района находятся на контроле "Единой России".
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