Вера россиян в сверхъестественные явления снижается

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, в котором оценил отношение россиян к сверхъестественным явлениям, включая гипноз, наведение порчи, астрологические прогнозы и суеверия.
Выяснилось, что за четверть века позиции россиян относительно вопросов веры в приметы, предсказания, колдовство и прочие "чудеса" стали более определенными и сместились скорее в сторону скептицизма.
За 29 лет число россиян, верящих в возможность лечения гипнозом, снизилось на 41% и составило всего 22%.
Кроме того, по сравнению с данными 2017 и 2015 годов, россияне стали меньше верить в эффективность спиритических сеансов и в существование НЛО (13% и 20% соответственно).
Также за два года на 17% снизилось число россиян, допускающих существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи (31%). На 16% сократилось число граждан, следующих астрологическим прогнозам.
Все больше жителей России не воспринимают всерьез приметы и суеверия (44%). Подвергают сомнению существование паранормальных явлений и возможность предсказать будущее 27% опрошенных.
Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (94%) продолжают верить в существование олигархов, несмотря на то, что олигархов, как заявляют власти, в России нет уже давно.
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