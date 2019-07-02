Тестирование школьников на наркотики прокомментировало Минпросвещения

Минпросвещения и Минздрав проводят работу, нацеленную на раннее выявление и профилактику потребления наркотических средств, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Ранее Минздрав предложил составить список наркотических веществ, на употребление которых будут проверять учащихся.
Также предложено разрешить психиатру-наркологу отправлять биологические материалы учащихся на анализ, если во время медосмотра возникло подозрение, что студент находится в состоянии наркотического опьянения.
"С 2014 года указанные меры являются обязательными для проведения организациями, включая обязательность исследования, но добровольны по отношению к учащимся и эти принципы сохраняются. Тестирование направлено на выявление территорий, где высокие факторы риска и где необходимо усилить профилактическую работу", — отметили в ведомстве.
Также сообщается, что Минпросвещения и Минздрав проводят социально-психологическое тестирование и профилактические медосмотры учащихся. Эти меры носят профилактический характер и нацелены на оказание своевременной помощи молодым людям.
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