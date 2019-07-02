Способ обезопасить жилье от мошенников рассказала эксперт

Руководитель комиссии по ЖКХ "Деловая Россия" Елена Николаева рассказала "Царьграду", что в настоящее время мошенники все чаще пользуются уязвимостями в системе электронной подписи, чтобы присвоить себе чужую недвижимость.
Николаева напомнила, что первые случаи отъема квартир у граждан с помощью подделанной электронной подписи были зарегистрированы в 2015 году. В настоящее время число таких инцидентов растет.
При этом мошенники не ограничивают себя одними квартирами. При помощи подделки электронных подписей отнимают земельные участки и даже целые предприятия.
"Система электронной базы данных в настоящий момент не является на 100 процентов защищенной", — подчеркнула Николаева.
Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, она рекомендовала подать в МФЦ заявление, которое запретит проводить любые сделки с недвижимостью без личного участия. Для этого, по словам эксперта, необходим паспорт и документы на помещение.
"Но к сожалению, даже это полностью не гарантирует нам с вами безопасность от потери собственности. Почему? Потому, что к сожалению есть другие способы", — констатировала Николаева.
Ранее Росгвардия посоветовала наладить контакт с соседями, которые в случае вашего отсутствия всегда могут увидеть что-то подозрительное и при необходимости поднять тревогу.
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