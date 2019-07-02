При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

В понедельник, 1 июля, на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Инцидент произошел в российских территориальных водах, вблизи от базы в Североморске. Расследование трагедии контролирует лично главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов.
В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
"В ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", — заявили в Минобороны РФ.
Отмечается, что аппарат изучал придонное пространство и дно Мирового океана для ВМФ.
Между тем, как сообщает Telegram-канал "Темы.Главное", этим самым глубоководным аппаратом в Североморске мог быть или АС-34 (Спасатель), или АС-12 (Лошарик).
"Если это АС-34 — то о каком "изучении придонного пространства и дна Мирового океана" может идти речь? Они тренируются только искать и спасать подлодки, торпеды и прочие объекты ВМФ. А если это суперсекретный АС-12 (Лошарик) — так это атомная глубоководная подводная лодка (согласно официально российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция). И тогда речь вообще о другом уровне возможной (предотвращенной) катастрофы", — говорится в сообщении канала.
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