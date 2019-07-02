Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена.
"Российская Федерация заплатила ее взнос за 2019 год, около €33 млн", — заявил Хольтген.
В 2017 году Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ.
На июньской сессии 2019 года Парламентская ассамблея восстановила права российской делегации и она вернулась к полноформатной работе.
Ранее были названы страны, которые выступили за возвращение России в ПАСЕ. Так, единогласно проголосовали двенадцать стран: Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция, Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия.
Единогласно против участия россиян в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил желание Старой Европы вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею совета Европы, но выступил против вхождения России в ПАСЕ.
Комментарии