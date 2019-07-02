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Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

, ИА "Амител"
На июньской сессии Парламентская ассамблея восстановила права российской делегации
В 2017 году Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ / Фото: u-f.ru

В 2017 году Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ / Фото: u-f.ru

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена.

"Российская Федерация заплатила ее взнос за 2019 год, около €33 млн", — заявил Хольтген.

В 2017 году Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ.

На июньской сессии 2019 года Парламентская ассамблея восстановила права российской делегации и она вернулась к полноформатной работе.

Ранее были названы страны, которые выступили за возвращение России в ПАСЕ. Так, единогласно проголосовали двенадцать стран: Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция, Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия.

Единогласно против участия россиян в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.

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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил желание Старой Европы вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею совета Европы, но выступил против вхождения России в ПАСЕ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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