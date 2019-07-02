Пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", пишет РБК со ссылкой на источник.
АС-12, известная также как "Лошарик" – российская глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации – атомная глубоководная станция), не несущая вооружения и способная погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров (практически было продемонстрировано погружение аппарата на глубину до 3000 метров). Может использоваться для специальных операций различного характера. Назначение АС-12 долгое время оставалось неизвестным, однако в октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 – это "диверсионный аппарат". Название лодка получила от героя мультфильма – лошадки из шариков.
1 июля 14 моряков, занимающихся биометрическими измерениями, при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.
Пожар был ликвидирован усилиями команды. Где именно произошла катастрофа – неизвестно. В сообщении Минобороны указано, что это были российские территориальные воды.
На каком именно глубоководном аппарате погибли моряки, Минобороны не сообщает. Сейчас он находится на базе Североморск. Однако, как сообщил изданию источник в силовых структурах, ЧП произошло около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как "Лошарик". Погиб штатный экипаж этого спускаемого аппарата.
"Благодаря самоотверженным действиям команды, очаг возгорания был ликвидирован", – говорится в сообщении Минобороны.
Согласно сообщению Минобороны, причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Почему возник пожар, не сообщается. Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
Ранее сообщалось, что если пожар произошел на АС-12, то предполагается совершенно другой уровень катастрофы, предотвращенной подводниками.
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