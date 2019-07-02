Подводник, капитан I ранга Сергей Кубынин рассказал газете "Взгляд" о возможных причинах пожара на борту глубоководного аппарата, в результате которого погибли 14 человек.
Как предполагает Кубынин, пожар на борту глубоководного аппарата мог произойти по нескольким причинам, начиная с неисправностей аккумуляторной батареи и заканчивая "банальным неосторожным обращением с электрооборудованием".
"Могла произойти разгерметизация и попадание воды на электрооборудование. Произошло замыкание в электроустановках, в кабельных трактах либо в любых электроприборах", – отметил Кубынин.
Он подчеркнул, что гибель 14-ти членов экипажа может указывать на силу возгорания. "Пожар получился объемный, с большим выделением угарного газа. Либо горело в недоступном месте. Если это аккумуляторная батарея, то справиться с огнем очень сложно. Также не исключено, что возгорание произошло сразу в нескольких местах", – полагает Кубынин.
Ранее сообщалось, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. В Минобороны отметили, что "благодаря самоотверженным действиям команды" пожар был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются, расследование контролирует лично главнокомандующий Военно-морским флотом.
Как отмечается в СМИ, трагедия произошла на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как "Лошарик". Погиб весь штатный экипаж спускаемого аппарата.
Комментарии