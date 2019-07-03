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Алтайские депутаты соберут средства пострадавшим в паводке в Иркутской области

, ИА "Амител"
К этому их призвал замглавы АКЗС
Фото: https://www.amic.ru/news/443197/

Фото: https://www.amic.ru/news/443197/

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания проведут сбор средств в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области. К этому их призвал заместитель председателя АКЗС Сергей Серов.

"В результате ливневых осадков и резкого подъема уровня малых рек в Иркутской области наводнению подверглись территории трех муниципальных районов. Пострадали тысячи человек. Повреждены улицы, дороги, разрушены мосты, жилые строения, приведены в негодность системы водоснабжения. В связи со значительным ущербом, нанесенным природной стихией, просим оказать посильную материальную помощь жителям Иркутской области", – сказано в письме, которое он адресовал коллегам-депутатам.

Напомним, в Иркутской области большая вода подтопила 31 населенный пункт, а в них 32 социальных объекта и 3,7 тысячи жилых домов. А также 17 участков дорог и 13 мостов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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