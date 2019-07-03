Депутаты Алтайского краевого Заксобрания проведут сбор средств в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области. К этому их призвал заместитель председателя АКЗС Сергей Серов.
"В результате ливневых осадков и резкого подъема уровня малых рек в Иркутской области наводнению подверглись территории трех муниципальных районов. Пострадали тысячи человек. Повреждены улицы, дороги, разрушены мосты, жилые строения, приведены в негодность системы водоснабжения. В связи со значительным ущербом, нанесенным природной стихией, просим оказать посильную материальную помощь жителям Иркутской области", – сказано в письме, которое он адресовал коллегам-депутатам.
Напомним, в Иркутской области большая вода подтопила 31 населенный пункт, а в них 32 социальных объекта и 3,7 тысячи жилых домов. А также 17 участков дорог и 13 мостов.
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