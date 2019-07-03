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Такого не было даже при Ельцине: эксперт о принципе назначения губернаторов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Александр Кынев рассказал, по какому принципу в России назначают глав регионов
Фото: regnum.ru

Фото: regnum.ru

В последние годы Кремль все активнее меняет "старых" губернаторов на новых "варягов". Такой жесткой ротации не было даже при Ельцине. Федеральный центр видит больше пользы в назначении потенциального победителя выборов, чем в переговорах с местными элитами. Об этом рассказал эксперт "Комитета гражданских инициатив", доцент департамента политической науки "Высшей школы экономики", член экспертной группы при председателе Избиркома РФ Александр Кынев. Он выступил на международной конференции, которая прошла в Барнауле 29-30 июня.

"За последние три с половиной года произошло 57 замен губернаторов в 52 регионах страны. Всего, напомню, у нас 85 регионов. То есть замена более чем в двух третей субъектов. Такой жесткой ротации не было даже при Ельцине", – рассказал эксперт.

Он проанализировал тенденции в 2005-2012 годах и выделил несколько периодов. Так, в 2005-2008 годах было назначено 29 глав регионов, из них "варягов" – 17 человек. В 2008-2011 годы назначено 40 губернаторов, из них 19 "варягов". В январе – мае 2012 года волна назначений принесла в регионы 19 глав, почти половина – люди из других регионов. И в 2016-2018 годах появилось (было назначено в качестве врио с последующим избранием на выборах) 49 губернаторов, из них 31 "варяг". За эти два года региональная власть "пережила самую жесткую кадровую ротацию, как в количественном отношении, так и в разрезе укорененности новых назначенцев".

Он добавил, что до 2015 года губернаторы были существенно слабее, чем когда стали избираться. Но они имели возможность формировать администрации сами. Теперь же ключевые должности своих замов и министров приходится согласовывать в центром. Например, сейчас главе региона нужно согласовать должность министра финансов с федеральным Минфином.

"Это как бы отдельная вертикаль. Губернаторы меняются, а "минфин" сидит годами", – подчеркнул он.

Согласовывать нужно заместителя по внутренней политике, политтехнологов, министра транспорта. А теперь во многих регионах появились вице-губернаторы, курирующие силовые структуры – где-то в качестве посредника для "разруливания" проблем, где-то в качестве смотрящего за тратой финансов. И все тоже по согласованию.

"Последние три года улетучилась относительная свобода формировать команду. Если человек приехал из другого региона, ему не разрешат привезти свою команду, максимум человека два. Команды становятся слабее. В крупных регионах целые блоки администрации формируются федеральными министерствами. Губернатор становится медиатором между разными командами внутри своей администрации", – сказал Кынев.

С одной стороны, Москва получает точное выполнение регламентов и стандартов, такая временная власть (а многие и не скрывают, что приехали в регион на время) перехватывает тему перемен у оппозиции. Но с другой стороны, все меньше становится поддержка местных элит и населения. Впрочем, этот пункт федеральные власти интересует все меньше, ведь назначенцы все равно избираются на выборах за счет эффекта "на новенького".

В современной России даже есть феномен бродячих менеджеров. Такие часто не заинтересованы в серьезной работе на благо региона, лишь бы не сломать свою карьеру. Также он не склонен считать их повально "молодыми технократами", а называет большинство именно варягами средних лет.

Александр Кынев уверен: центр слишком увлекся назначениями и теперь просто не может выбраться из этого замкнутого круга. А система, между тем, очень не долгосрочная. Эта кампания по ротации глав приведет не к стабилизации, а к политизации управленческих процессов.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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