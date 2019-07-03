Фото: @maax_sf
Максим Косьмин из Санкт-Петербурга уже несколько лет ведет в Instagram аккаунт, посвященный старым квартирам Северной столицы. В постах он выкладывает фотографии и рассказывает занятные истории о старом фонде и его жильцах. Проект стал невероятно популярен и сейчас насчитывает больше 180 тысяч подписчиков.
Пост для тех, кто любит детали и старое электричество. Дом 1913 года во дворах Петроградской стороны. По меркам дореволюционного Петербурга — квартира скромная: первый этаж, три комнаты, передняя, кухня, людская, клозет. Без чёрной лестницы, но с ванной комнатой. Важно, что квартира полностью сохранила историческую планировку. На первой фотографии обращают на себя внимание неоклассические дессюдепорты, но не менее интересен выключатель. Он исторический, четырёхпозиционный, отвечает за три потолочных светильника. Режимы: выкл; вкл только боковые; вкл только центральный; вкл все. Для нас — ничего удивительного, но в 1913-м году в Петербурге такого было почти не встретить. Все светильники обрамлены аккуратным лепным декором, и везде сохранились исторические латунные цоколи на деревянной подложке, некоторые с декоративным стеклом. Вся проводка в квартире — скрытая. Отдельно нужно отметить сохранившуюся и работающую керамическую розетку. Обратите внимание, и выключатель, и розетка — скрытой установки! Встречали где-нибудь такие?
Побывал однажды весьма неожиданно в гостях у одной бабушки, чьи предки поселились в небольшой квартире на Петроградской стороне ещё в начале 1920-х. Здесь всюду старая мебель, фотографии, в столовой-гостиной — кабинетный рояль. Гостей хозяйка не планировала, и над столом у люстры был снят абажур для чистки. Горела одна лампочка, и в полумраке проступала какая-то сказка 🌀
На прошлой неделе мне довелось побывать в удивительном месте. Я знал о его существовании, но даже не предполагал, что там настолько круто. Это — бывшая мастерская известного художника и фотографа Альфреда Эберлинга. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо создательнице образовательного проекта @mettlachtile Ксении Сидориной. Именно с её помощью я сюда попал. В свою очередь, крайне рекомендую на неё подписаться (там не просто парадные Петербурга, а архивные материалы, каталоги метлахских плиток и огромные монстеры). Итак, мастерская Эберлинга. Находится она в доходном доме П.П. Вейнера. Про Вейнеров я как-то давно уже рассказывал и показывал кусочек хозяйской квартиры: там мраморные камины, кариатиды и расписные плафоны. Здесь же — мастерская. Архитектурных изысков она лишена, но история места буквально сочится из всех углов. Эберлинг проработал здесь больше 50-ти лет до самой своей смерти в 1951-м году. Сейчас хранителем архива Эберлинга является художник и профессор академии Художеств Владимир Загонек. Он сделал в мастерской потрясающее мемориальное место, где ты сидишь на том же диване, на котором когда-то сидели Матильда Кшесинская и Алексей Толстой. И каждая табуретка здесь с историей. Архив Эберлинга — это мебель, вещи, письма, книги, фотографии и негативы. Это не какие-то антикварные шедевры, а простые бытовые вещи, которые наиболее ценны находясь именно здесь, в мастерской. Сам Эберлинг, похоже, мало что выкидывал. Например, здесь хранятся несколько десятков настольных календарей за разные годы с пометками художника, листая которые можешь наткнуться на надпись: "Сегодня был представлен государю". И это невероятно впечатляет. Продолжение следует.
Жить на мансарде в Петербурге — звучит романтично. Перед вами мансарда в одном простом петербургском доме. Да, здесь нет наклонной крыши, и в целом эта квартира как-будто ничем не отличается от тех, что ниже. Но её выдают уличные стены: они из дерева и намного тоньше кирпичных. В остальном, стандартно: печи, лепной декор, анфилада трёх комнат. Все как у всех, но в своём, мансардном масштабе, с высотой потолка 2,8. А ещё в квартире есть чёрный ход, но весьма условный: с лестничкой площадки через одну дверь можно зайти в переднюю, а через вторую, поменьше — на кухню, хотя идти до кухни из передней метра три. В общем, негоже прислуге пользоваться одной дверью с хозяевами и носить через "парадный" вход дрова и продукты, даже на скромной мансарде.
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