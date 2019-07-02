Среда, 3 Июль, 00:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,23
€ 71,41
Обь
281см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

, ИА "Амител"
В компании затруднились уточнить, когда смогут возобновить производство
Приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada / Фото: drive2.ru

Приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada / Фото: drive2.ru

Компания АвтоВАЗ объявила о полной остановке со среды, 3 июля, производства автомобилей, которое велось на заводах в Тольятти и Ижевске, пишет РБК.

Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО "Завод Автокомпонент".

"АвтоВАЗ делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства", — сообщил представитель компании.

Он затруднился уточнить, когда смогут возобновить производство.

Отмечается, что приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Представитель АвтоВАЗа не сказал, сколько у компании сейчас готовых автомобилей, которые могут продаваться через дилерскую сеть.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
23:47
АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок 0
23:17
Названы возможные причины пожара на глубоководном аппарате Минобороны РФ 0
23:05
Рафт с туристами перевернулся на реке Катунь в Алтайском крае 0
22:33
Губернатор Усс извинился перед жительницей Канска за "качнуть права" 0
22:09
Судимый за убийство житель Алтая обвиняется в новом убийстве 0
21:51
Пожар, унесший жизни 14 подводников, произошел на атомной глубоководной станции 0
21:29
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год 0
20:45
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков 0
20:31
Способ обезопасить жилье от мошенников рассказала эксперт 0
20:04
Жительница Барнаула хотела зарезать "болтливую" соседку по коммуналке 0
19:33
Паломнические туры организовали на могилу Началовой: поглядеть и воду "зарядить" 0
19:03
"Вырвано из контекста": пресс-служба губернатора Усса объяснила "качнуть права" 5
18:46
Тестирование школьников на наркотики прокомментировало Минпросвещения 0
17:51
Барнаулец, забравший из офиса микрозаймов 27 тысяч рублей, задержан 7
17:31
Вера россиян в сверхъестественные явления снижается 2
17:16
Студентов и школьников предложили проверять на наркотики 4
17:04
Насильника женщины из Бийска нашли через 15 лет после происшествия 1
16:59
Губернатору Уссу предложили извиниться за вопрос, хотят ли люди "права качнуть" 6
16:31
Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям 5
16:21
Расширение полномочий полиции поддержало правительство 7
16:15
Более 2300 заявлений: почему АлтГТУ выбирают лидеры 4
16:10
Подрядчика заставят исправить недочеты в ремонте спортзала Первомайского района 0
15:42
Росстат заявил о невозможности подсчитать производительность труда 1
15:37
Ректор АГМУ вручил белые халаты и именные фонендоскопы лучшим абитуриентам вуза 2
15:27
Резкого повышения стоимости бензина в Алтайском крае не ожидается 5
15:12
Минздрав опроверг слухи о закрытии роддома в Новоалтайске 4
14:55
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения о полетах 2
14:33
Жители Барнаула рассказали о тараканах, вылезающих на улицы по ночам 19
14:07
Летнее ограничение движения большегрузов ввели на дорогах Алтайского края 5
13:58
Россиян, получающих менее 20 тысяч, просят освободить от подоходного налога 4
13:17
"Мы гибнем прямо сейчас": как Иркутская область ушла под воду 17
13:01
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Чехию вслед за "Аэрофлотом" 0
13:00
Предпринимателям края помогут выйти на международный уровень 0
12:52
Горячая линия по вопросам качества арбузов заработала на Алтае 2
12:34
Депутат объяснил, почему молодежь не доверяет политикам в России 7
12:22
Губернатор Усс встретился с жителями после наводнения: "Хотите права качнуть?" 22
11:56
Рейсы "Аэрофлота" в Прагу отменены из-за решения властей Чехии 3
11:34
Бийчанин сделал ремонт в квартире заказчицы и забрал духовку, кольцо и серьги 1
11:11
Цена на мясо может вырасти на 10% из-за налога на кормовые добавки 7
11:02
Уже 2000-й абитуриент подал документы в АлтГУ 16
10:51
Большинство россиян хотят работать после выхода на пенсию 29
10:37
Уборщица Московского зоопарка, отогнавшая медведя веником, восхитила британцев 9
10:32
Скорость – огонь: появился тариф для тех, кто проводит в интернете много времени 1
09:51
Светофоры на трех перекрестках в Барнауле не будут работать до 4 июля 8
09:37
Условную аварию на Барнаульском водоканале будут ликвидировать 3 июля 3
09:18
Пожар в жилом доме Барнаула тушили дружно все соседи 4
08:54
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой", если "заиграются" с высокими ценами 12
08:39
Расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе опубликовали СМИ 11
07:43
Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит 0
07:19
Море внутри: фотографии удивительного Байкала 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.