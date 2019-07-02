АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Компания АвтоВАЗ объявила о полной остановке со среды, 3 июля, производства автомобилей, которое велось на заводах в Тольятти и Ижевске, пишет РБК.
Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО "Завод Автокомпонент".
"АвтоВАЗ делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства", — сообщил представитель компании.
Он затруднился уточнить, когда смогут возобновить производство.
Отмечается, что приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.
Представитель АвтоВАЗа не сказал, сколько у компании сейчас готовых автомобилей, которые могут продаваться через дилерскую сеть.
В АвтоВАЗе подчеркнули, что компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.
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