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Медики рассказали, почему нельзя принимать антибиотики во время гриппа

, ИА "Амител"
При отсутствии прививки вероятность заражения человека гриппом будет зависеть только от внутренних сил
Опыты подтвердили, что бактерии микрофлоры действительно играли важную роль / Фото: amp.hyser.com.ua

Опыты подтвердили, что бактерии микрофлоры действительно играли важную роль / Фото: amp.hyser.com.ua

Антибиотики могут заметно ухудшать способность организма самостоятельно бороться с гриппом, так как они уничтожают микробов, помогающих нам "готовиться" к атакам вируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Cell Reports.

"Мы подтвердили, что бездумный прием антибиотиков не только приводит к появлению "супербактерий", но и уничтожает полезную микрофлору, которая защищает нас от инфекций. В тех странах, где антибиотики применяют на фермах, это может сделать более уязвимыми к гриппу не только животных, но и людей", — рассказывает Андреас Уок из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне (Великобритания).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса — А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

При отсутствии прививки вероятность заражения человека гриппом, а также скорость выздоровления будет зависеть только от внутренних сил организма, в том числе от того, насколько активно иммунная система распознает новые угрозы и попытается их подавить.

В последние годы ученые активно изучают особенности, влияющие на решение обеих этих задач, и пытаются понять, как работу иммунитета можно улучшить. К примеру, недавно медики выяснили, что люди особенно хорошо справляются с теми подтипами вируса, которые они переносили в детстве.

Вдобавок они нашли свидетельства того, что диета может влиять на переносимость инфекции, а микрофлора горла и носа оказалась напрямую связана с тем, насколько высоки шансы подхватить вирус при постоянном контакте с больными членами семьи.

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Уок и его коллеги заинтересовались подобными открытиями и решили выяснить, как именно бактерии защищают человека или других млекопитающих от инфекции. Для этого они проследили за тем, как поменялась работа иммунной системы мышей после приема антибиотиков и как это отразилось на борьбе с вирусом гриппа.

Эти опыты ученые проводили на мышах, чей геном был модифицирован таким образом, что их иммунные тельца вырабатывали повышенное количество интерферонов. Так ученые называют сложные белковые молекулы, помогающие организму распознавать и уничтожать вирусы, а также тормозить их размножение внутри уже зараженных клеток.

Такие мыши, как отмечают исследователи, были особенно стойкими к действию вируса, и поэтому любые нарушения, которые могут вызывать антибиотики, должны были особенно сильно влиять на их самочувствие и жизнедеятельность. Руководствуя этой идеей, Уок и его коллеги проследили за тем, как поменялась работа интерферонов в организме грызунов после обработки антибиотиками.

Опыты подтвердили, что бактерии микрофлоры действительно играли важную роль в борьбе с вирусом — их исчезновение уменьшило концентрацию интерферонов в два-четыре раза, что сделало грызунов уязвимыми для атак гриппа. Когда ученые "пересадили" микробов из кишечника других мышей, иммунитет подопытных животных восстановился, что подтвердило первоначальные результаты эксперимента.

Что интересно, бактерии микрофлоры, как показали дальнейшие опыты, влияли не на специализированные иммунные тельца, а напрямую "дирижировали" тем, как обычные клетки легких реагировали на проникновение вируса в часть из них.

"Мы были удивлены тем, что клетки, выстилающие поверхность легких, а не сами иммунные тельца были связаны с отражением первых атак вируса гриппа. По сути, вирус может размножаться только внутри них, поэтому сражение за их судьбу определяет ход инфекции и выздоровления. Сигналы кишечных микробов помогают легким готовиться к этой битве и тормозить размножение вируса", — продолжает Уок.

Пока ученые не знают, как именно микробы сообщают остальному организму о начале вирусной атаки и как этот сигнал передается из кишечника в легкие. Сейчас Уок и его коллеги планируют провести новую серию опытов на мышах, которые помогут им найти ответ на этот вопрос.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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