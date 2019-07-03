Два Героя России погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате, сообщается на сайте Кремля.
Среди погибших — семеро капитанов 1 ранга, два Героя России. "Это большая потеря для флота и армии", — сказал Путин и поручил Шойгу оказать помощь родственникам погибших.
Также он поручил министру вылететь в Североморск и на месте заслушать доклады о расследовании. "Это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный", — подчеркнул президент.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел 1 июля. В СМИ сообщается, что пожар произошел на глубоководной атомной станции АС-12, известной как "Лошарик". Загорелся спускаемый аппарат.
После заявления Минобороны Кремль заявил об отмене участия Путина в форуме "Реки России" в Тверской области и анонсировал его встречу с Шойгу.
"Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку", — сказал Путин на встрече с Шойгу.
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