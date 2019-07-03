Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Странд в своем заявлении ссылается на слова российских чиновников.
Также в Норвегии заявили, что не обнаружили аномально высокого уровня радиации после того, как произошло ЧП с российским аппаратом.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате, произошедшем 1 июля. Причины инцидента не уточняются.
Среди погибших — семеро капитанов 1 ранга, два Героя России.
"Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку", — сказал Путин на встрече с Шойгу.
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