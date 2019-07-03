Искалеченная мужем Маргарита Грачева сделала откровенную фотосессию

"Сексуальность, в чем она проявляется?" – спрашивает Маргарита Грачева / Фото: vk.com/id44200056
Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" откровенную фотосессию.
"Сексуальность, в чем она проявляется? После трагедии мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется), что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в два месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге", – рассказала Грачева.
Она также рассказала, что еще не научилась до конца принимать себя такой: "Иногда меня сильно расстраивает и раздражает, что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а с короткой юбкой видно четыре огромных шрама на ноге".
"Но сексуальность – это же не только внешний вид, длина ног, волос и родинка в пикантном месте. Это что-то глубже, где-то внутри!" – уверена Маргарита.
Трагедия с Маргаритой Грачевой произошла в конце 2017 года. Супруг Дмитрий из ревности увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил. Через несколько дней он вновь увез ее в лес, где отрубил ей кисти рук топором. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Кроме этого, он должен будет выплатить 2 млн рублей компенсации за причинение морального ущерба.
Маргарита пришла в суд, чтобы лично услышать вердикт. "Никакой приговор не вернет рук. Мне нужно жить с этим всю жизнь… Я хотела бы вообще максимально возможное наказание – пожизненное, я понимаю, что по этим статьям прокурор просил 17 лет, но с учетом смягчающих обстоятельств дали 14, это объективный срок", – прокомментировала она решение суда.
Комментарии
Любопытно, какие же здесь могут быть СМЯГЧАЮЩИЕ обстоятельства???
Що опять?!
Що опять?!
Не, это другая. Та еще и петь пыталась)