Расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян

Контроль своих личных финансов постоянно ведут лишь четверть россиян, при этом практически каждый десятый и вовсе не заботится об их учете, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования платежной системы "Мир".
Выяснилось, что лишь четверть россиян (25%) всегда контролируют свои доходы и расходы. Еще 63% признаются, что контролируют с переменным успехом бюджет, но при этом порой выходят за его месячные рамки. Каждый десятый россиянин не заботится о контроле своих финансов.
Причем владельцы карт чаще контролируют свои финансы, чем те, кто предпочитает платить наличными, а держатели нескольких карт уделяют этому вопросу еще больше внимания, чем те, у кого карта всего одна.
"Доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает "безнал" – 28% против 11%. Держатели двух и трех банковских карт больше стараются контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета, чем те, у кого всего одна банковская карта или ни одной", – подчеркнули аналитики.
Из тех, кто так или иначе занимается финансовым планированием, практически половина (45%) делает это "по старинке" – в тетради или блокноте. На втором месте по популярности – мобильные приложения банков: их для контроля расходов выбирают 33% граждан. На третьем – интернет-банк (20%). Специальными мобильными приложениями для учета доходов и расходов пользуются всего 2% опрошенных.
Ранее замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина в ходе конференции "Налоги-2019" предложила контролировать расходы россиян, чтобы уменьшить долю теневого сектора экономики.
Исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК) в конце мая 2019 года, в опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет из всех регионов страны. НСПК – оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин.
Комментарии
Уже 10 лет веду свой бюджет в спец. программах, сначала на компе, сейчас в телефоне, экономить это помогает лишь отчасти, а вот планировать получается, ну и за динамикой доходов расходов следить.