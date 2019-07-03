Жители алтайского района остались без автобусного маршрута в Барнаул

В Первомайском районе Алтайского края жители остались без единственного автобусного маршрута в Барнаул, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
Компания "Транслайн", которая постоянно работала в районе, лишилась лицензии на перевозки. К началу недели замену не нашли, но когда жители буквально оборвали телефоны всех чиновников района, Министерство транспорта региона предложило временное решение.
"Телефон вчера не замолкал. Сегодня еще с утра жители Кислухи звонили. До меня дозвониться было проблематично", — рассказал глава Повалихинского сельсовета Николай Головченко.
Теперь резервные автобусы ходят по старому маршруту, но с совсем другим временным промежутком. Те, кто не хочет опаздывать, добираются до Барнаула на своих машинах или заказывают такси.
В ближайшие несколько дней "Транслайну" либо должны найти постоянную замену, либо выдать временную лицензию.
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