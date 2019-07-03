Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко не считает, что у двух калининградских врачей был мотив совершить убийство младенца в роддоме № 4, сообщает РИА "Новости".

Обвиняемыми по резонансному делу проходят и.о. главврача роддома № 4 Калининграда Елена Белая и врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич. По версии следствия, они убили недоношенного младенца в роддоме, внеся в журнал запись о мертворожденном ребенке, чтобы не портить статистику медучреждения, что могло негативно повлиять на назначение Белой на должность главврача.

"Я обладаю той же информацией, что и все окружающие – из опубликованного пресс-релиза СК. Честно говоря, совсем не хочется верить в то, что написанное там является правдой. Остается только рассчитывать на справедливые следственные действия и решение суда, которые будут приняты", – сказал Кравченко.

"Эта ситуация не отразилась бы никак на статистике или экономии лекарств. Там не было дорогостоящих препаратов, и статистически эта смерть ни на что бы не повлияла. Я этого мотива не усматриваю", – добавил министр.

Он также отметил, что сама ситуация, когда врач может совершить какие-то действия, направленные на прекращение жизни, "не укладывается в медицинской голове ни у кого".

"И профессиональное медицинское сообщество, и лично я всегда отстаиваю позицию врача в этой ситуации, потому что медицина сама по себе – наука неточная. Врачебные ошибки были, они есть, и они, к сожалению, будут. Мы всегда выступали за декриминализацию таких ошибок, и они должны рассматриваться, прежде всего, медицинским сообществом. Медицинская общественность, мягко говоря, взбудоражена этим фактом и, конечно, встает на защиту своих коллег", – подчеркнул министр.

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, Белая, получив от дежурных врачей информацию о недоношенном ребенке, и прогнозируя летальный исход, приняла решение убить новорожденного. В СК считают, что смерть родившегося живым младенца в медучреждении испортила бы статистику, что могло бы негативно повлиять на назначение Белой на должность главврача.

Следствие отмечает, что Белая для своих целей привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медпомощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. Якобы после была введена смертельная доза сульфата магния новорожденному, а чтобы скрыть убийство, в историю родов были внесены сведения о том, что имел место факт гибели плода.

Следствие предъявило Сушкевич обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору, суд отправил ее под домашний арест. В отношении Белой возбуждено дело по статье об организации убийства малолетнего. Ранее ее обвиняли в превышении должностных полномочий, несколько месяцев она провела в СИЗО, затем суд сменил меру пресечения на домашний арест.