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Совфед хочет предложить ввести в школах курс "Семьеведение"

, ИА "Амител"
Согласно данным Росстата, в стране большое количество разводов среди молодых пар
Приступать к воспитанию будущей семейной жизни нужно целенаправленно через систему образования / Фото: sensum-club.pro

Приступать к воспитанию будущей семейной жизни нужно целенаправленно через систему образования / Фото: sensum-club.pro

Член Комитета Совфеда по социальной политике Елена Попова рассказала об инициативе ввести в российских школах курс "Семьеведение", пишут "Известия".

Как уточнила сенатор, в настоящее время в образовательных учреждениях страны существуют подобные дисциплины, однако все они имеют различные названия.

"Мы склоняемся к тому, чтобы обратиться и предложить Министерству просвещения России остановиться на едином названии, чтобы это был курс "Семьеведение" в школах, который должен быть разделен по возрастам учащихся", – пояснила Попова.

Согласно данным Росстата, в стране большое количество разводов среди молодых пар. Так, в прошлом году в России было зарегистрировано 917 тыс. браков и 584 тыс. разводов.

"Нужно подключаться не тогда, когда молодые люди принимают решение вступить в брак, это уже довольно поздно, а приступать к воспитанию будущей семейной жизни нужно целенаправленно через систему образования", – отметила Попова.

Основы будущей семейной жизни предполагают закладывать факультативно, и еще в начальной школе, чтобы малыши знали, как выстраивать отношения. Подросткам, например, такой курс может помочь разобраться, где настоящая любовь, а где только влюбленность.

"На заключительном этапе, в старших классах, у нас должна быть самая настоящая подготовка к семейной жизни. Те самые конфликты, семейные споры, которые можно урегулировать, целый пласт конфликтологии в семье мы должны преподавать детям в старших классах", – подчеркнула Попова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.07.2019 10:06
- гость -

Какой бред!
Будет нормальная экономически жизнь в стране, будет ПРОПАГАНДА на уровне госполитики нормальных человеческих отношений, а не пропаганда цыцекпыцек на экранах и в тырненте, и не надо будет забивать головы детям "семьеведением"

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3.07.2019 10:20
Filin

Очередная гениальная мысль. У кого -то из членов совфеда дети развелись. И теперь дети в старших классах должны страдать от умных измышлизмов какого-нибудь социолога. Астрономию и нвп верните в школы, а не всякую чушь пихайте

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3.07.2019 10:23
- гость -

как же раньше то без этого жили?

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3.07.2019 10:36
Евгений

Общественное бытие определяет общественное сознание. И вот с одной стороны уроки "семьеведения" (хоспадипрости), а с другой - весь массив факторов, влияющий на воспитание ребёнка.

Лол. Ну давайте введите ещё один мусорный предмет.

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