Совфед хочет предложить ввести в школах курс "Семьеведение"

Член Комитета Совфеда по социальной политике Елена Попова рассказала об инициативе ввести в российских школах курс "Семьеведение", пишут "Известия".
Как уточнила сенатор, в настоящее время в образовательных учреждениях страны существуют подобные дисциплины, однако все они имеют различные названия.
"Мы склоняемся к тому, чтобы обратиться и предложить Министерству просвещения России остановиться на едином названии, чтобы это был курс "Семьеведение" в школах, который должен быть разделен по возрастам учащихся", – пояснила Попова.
Согласно данным Росстата, в стране большое количество разводов среди молодых пар. Так, в прошлом году в России было зарегистрировано 917 тыс. браков и 584 тыс. разводов.
"Нужно подключаться не тогда, когда молодые люди принимают решение вступить в брак, это уже довольно поздно, а приступать к воспитанию будущей семейной жизни нужно целенаправленно через систему образования", – отметила Попова.
Основы будущей семейной жизни предполагают закладывать факультативно, и еще в начальной школе, чтобы малыши знали, как выстраивать отношения. Подросткам, например, такой курс может помочь разобраться, где настоящая любовь, а где только влюбленность.
"На заключительном этапе, в старших классах, у нас должна быть самая настоящая подготовка к семейной жизни. Те самые конфликты, семейные споры, которые можно урегулировать, целый пласт конфликтологии в семье мы должны преподавать детям в старших классах", – подчеркнула Попова.
Комментарии
Какой бред!
Будет нормальная экономически жизнь в стране, будет ПРОПАГАНДА на уровне госполитики нормальных человеческих отношений, а не пропаганда цыцекпыцек на экранах и в тырненте, и не надо будет забивать головы детям "семьеведением"
Очередная гениальная мысль. У кого -то из членов совфеда дети развелись. И теперь дети в старших классах должны страдать от умных измышлизмов какого-нибудь социолога. Астрономию и нвп верните в школы, а не всякую чушь пихайте
как же раньше то без этого жили?
Общественное бытие определяет общественное сознание. И вот с одной стороны уроки "семьеведения" (хоспадипрости), а с другой - весь массив факторов, влияющий на воспитание ребёнка.
Лол. Ну давайте введите ещё один мусорный предмет.