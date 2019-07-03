Жительница Канска рассказала подробности беседы с губернатором Уссом

Жительница города Канска Наталья Овчинникова-Заморозова рассказала о телефонном разговоре с губернатором Красноярского края Александром Уссом, состоявшемся после возникшего между ними недопонимания, пишет местная "Комсомольская правда".
Женщина подчеркнула, что губернатор действительно позвонил ей.
"А у нас к этому времени уже трубу дренажную сделали! Мы никак не ожидали, что за сутки эта проблема может решиться. С Александром Уссом мы очень спокойно поговорили, взаимно извинились. Эмоции улеглись", – рассказала Наталья.
Она также отметила, что каких-либо претензий к Уссу в связи с возникшей ситуацией не имеет.
Ранее в сети появилось видео, снятое во время визита Усса в подтопленный в результате наводнения Канск. В ходе разговора с местными жителями женщина поинтересовалась, видел ли губернатор местную дорогу, и что власти будут делать, если ее окончательно размоет.
Обеспокоенность вызвана тем, что если дорогу размоет водой, то населенный пункт окажется отрезанным от внешнего мира.
"Что вы хотите мне сказать? Хотите права качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть", – ответил губернатор.
После пресс-секретарь губернатора прокомментировала инцидент, заявив, что фраза главы региона была вырвана из контекста.
Комментарии
Сколько можно мусолить.!!! не уважения к избирателям этой @@...полноценной власти.
Ну вот всё и уладилось,в натуре.