Расписание ряда пригородных поездов в Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги изменится с 5 по 9 июля в связи с проведением ремонтных работ на пути, сообщается на официальном сайте региона.
Корректировка во времени следования составит от 1 до 17 минут. Изменения коснутся 15 поездов, курсирующих по маршрутам Аламбай – Барнаул, Заринская – Барнаул, Барнаул – Тягун, Барнаул – Артышта-II, Аламбай – Заринская, Красный Боец – Барнаул.
В частности изменения произойдут в графике движения поездов:
- №6233 Аламбай – Барнаул, ежедневно, отправление в 3 часа 14 минут (на две минуты раньше), прибытие в 7 часов 5 минут (без изменений);
- №7105 Заринская – Барнаул, по рабочим дням, отправление в 6 часов 48 минут (на две минуты раньше), прибытие в 8 часов 25 минут (без изменений);
- №6222 Барнаул – Тягун, ежедневно, отправление в 6 часов 59 минут (без изменений), прибытие в 10 часов 19 минут (на пять минут позже);
- №6229 Заринская – Барнаул, ежедневно, отправление в 8 часов 37 минут (на три минуты раньше), прибытие в 10 часов 46 минут (на одну минуту раньше);
- №6224 Барнаул – Заринская, ежедневно, отправление в 8 часов 44 минуты (на 12 минут позже), прибытие в 10 часов 53 минуты (на 17 минут позже);
- №6226 Барнаул – Артышта-II, ежедневно, отправление в 9 часов 46 минут (без изменений), прибытие в 14 часов 7 минут (на пять минут позже);
- №6225 Артышта-II – Барнаул, ежедневно, отправление в 15 часов 53 минуты (на две минуты раньше), прибытие в 20 часов 13 минут (без изменений);
- №6221 Тягун – Барнаул, ежедневно, отправление в 12 часов 31 минуту (без изменений), прибытие в 15 часов 52 минуты (на две минуты позже);
- №6227 Заринская – Барнаул, ежедневно, отправление в 14 часов 40 минут (без изменений), прибытие в 16 часов 49 минут (на две минуты позже);
- №6230 Барнаул – Заринская, ежедневно, отправление в 13 часов 58 минут (без изменений), прибытие в 16 часов 8 минут (на пять минут позже);
- №7106 Барнаул – Аламбай, ежедневно, отправление в 17 часов 15 минут (без изменений), прибытие в 20 часов 32 минуты (на восемь минут позже);
- №6769 Аламбай – Заринская, ежедневно, отправление в 21 час 2 минуты (на восемь минут позже), прибытие в 22 часа 40 минут (на восемь минут позже);
- №6232 Барнаул – Заринская, ежедневно, отправление в 18 часов 12 минут (на две минуты позже), прибытие в 20 часов 20 минут (на семь минут позже);
- №6234 Барнаул – Аламбай, ежедневно, отправление в 20 часов 47 минут (без изменений), прибытие в 00 часов 31 минуту (на пять минут позже);
- №6025 Красный Боец – Барнаул, ежедневно, отправление с разъезда Красный Боец в 5 часов 19 минут (без изменений), следование по станциям на участке Повалиха – Барнаул на 12 минут раньше, прибытие в 7 часов 16 минут (на 12 минут раньше).
Компания "Алтай-Пригород" просит пассажиров быть внимательнее и планировать поездки с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах компании, по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте.
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