Фото: Reuters

Полное солнечное затмение могли наблюдать 2 июля в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Максимальная фаза затмения прошла в 22:23 по московскому времени. Общая продолжительность составила 4 минуты 33 секунды. Пользователи, кто сумел увидеть это волнующее зрелище, поделились фото и видео в соцсетях.

Стоит отметить, что в июле нас ждет еще одно затмение – лунное. Оно пройдет 17 июля и в отличие от солнечного его хорошо будет видно на территории России.

Made it down for the #EclipseSolar2019. pic.twitter.com/yPiMTaGYLc