Клятву на верность Родине дадут более 120 студентов, которые обучались по программам подготовки офицеров и солдат запаса. В мероприятии примут участие ректор, деканы факультетов АлтГТУ.
Учебные сборы продлятся до 2 августа. В течение месяца студентам предстоит на практике освоить общевойсковые дисциплины, пройти строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также приобрести практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями.
Напомним, 1 июля у студентов военного учебного центра АлтГТУ начались учебные сборы. В этом году они проходят в воинских частях Алейска и Топчихи. Всего в сборах участвуют более 300 студентов технического университета. Торжественное мероприятие в воинской части Топчихи пройдет 14 июля.
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