ГИБДД проведет детальную ревизию ПДД с целью их улучшения

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что будет создана межведомственная рабочая группа для детальной ревизии Правил дорожного движения (ПДД) и их дальнейшего улучшения, сообщается в Instagram Госавтоинспекции.
"Рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости подготовит рекомендации по их улучшению", – говорится в сообщении.
Об этом Черников рассказал в прямом эфире программы "Вместе за безопасность", выходящей на "Авторадио" с ведущими "Мурзилки Live".
О необходимости ревизии ПДД ранее заявлял первый замглавы МВД Александр Горовой. По его словам, даже правоохранителям "сложно находить" необходимые "подпункты и параграфы, разделы". "Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" – заключил Горовой, не уточняя, что именно нужно менять в ПДД.
Ранее МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГИБДД, дав им возможность на месте и без суда принимать решение об ограничении действия водительских прав.
"Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может", – отметил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов.
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