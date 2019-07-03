Роспотребнадзор предложил разработать национальный календарь прививок для пожилых людей, чтобы обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, пишет "Парламентская газета".
Увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году – одна из целей национального проекта "Демография". К 2030 году этот показатель должен вырасти до 80 лет.
"Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз – такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена", – сказала глава ведомства Анна Попова.
Она подчеркнула, что календарь прививок сегодня рассчитан в первую очередь на детей, и лишь недавно в него была включена вакцинация от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает правительство России ежегодно предоставлять в нижнюю палату официальный доклад о состоянии иммунной профилактики и реализации национального календаря профилактических прививок за прошедший год.
В конце мая Счетная палата РФ раскритиковала освоение денег на майские нацпроекты. Самый высокий уровень исполнения расходов за первый квартал этого года показали четыре нацпроекта – "Здравоохранение" (44,1%), "Демография" (19,4%), а также "Наука" (20,6%) и "Международная кооперация и экспорт" (19,3%).
В апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году стала рекордной для страны – 72,9 года.
Комментарии
Алкоголь уберите с прилавков, через один год повыситься.
Бред, онкология не даёт дожить до пенсии а вы говорите 72...
3.07.2019 15:19
- гость -
дада. И онкология вся сама пройдет