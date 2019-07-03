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Продолжительность жизни в России предлагают увеличить с помощью прививок

, ИА "Амител"
К 2030 году продолжительность жизни в России по плану должна вырасти до 80 лет
Людей старшего возраста необходимо защитить от различных инфекционных угроз / Фото: blog.healthalliance.org

Людей старшего возраста необходимо защитить от различных инфекционных угроз / Фото: blog.healthalliance.org

Роспотребнадзор предложил разработать национальный календарь прививок для пожилых людей, чтобы обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, пишет "Парламентская газета".

Увеличение продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году – одна из целей национального проекта "Демография". К 2030 году этот показатель должен вырасти до 80 лет.

"Как защищать людей старшего возраста с помощью прививок от различных инфекционных угроз – такая задача поставлена перед учеными научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет в скором времени решена", – сказала глава ведомства Анна Попова.

Она подчеркнула, что календарь прививок сегодня рассчитан в первую очередь на детей, и лишь недавно в него была включена вакцинация от кори для граждан до 55 лет, входящих в группы риска.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает правительство России ежегодно предоставлять в нижнюю палату официальный доклад о состоянии иммунной профилактики и реализации национального календаря профилактических прививок за прошедший год.

В конце мая Счетная палата РФ раскритиковала освоение денег на майские нацпроекты. Самый высокий уровень исполнения расходов за первый квартал этого года показали четыре нацпроекта – "Здравоохранение" (44,1%), "Демография" (19,4%), а также "Наука" (20,6%) и "Международная кооперация и экспорт" (19,3%).

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В апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году стала рекордной для страны – 72,9 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.07.2019 15:19
- гость -

Алкоголь уберите с прилавков, через один год повыситься.

0  0
3.07.2019 15:41
Медведь-шатун

Бред, онкология не даёт дожить до пенсии а вы говорите 72...

0  0
3.07.2019 15:42
- гость -


3.07.2019 15:19
- гость -
дада. И онкология вся сама пройдет

0  0
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