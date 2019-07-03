В Алтайском крае сотрудники полиции совместно с представителями администрации Барнаула провели рейд по пресечению нарушений правил безопасности в местах, запрещенных для купания, сообщает региональное МВД.
На данный момент прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации 52 пляжа. Все состоящие на учете пляжи расположены на территории пяти городов и 17 районов Алтайского края, сообщили в региональном МЧС.
Было проверено несколько объектов. "В этих местах купание запрещено, поскольку они не соответствуют санитарным нормам и требованиям по обеспечению безопасного купания", – говорится в сообщении ведомства.
Во время рейда было выявлено 16 детей, купающихся без сопровождения родителей.
Отмечается, что сотрудники полиции провели с детьми профилактическую беседу о запрете купания в неразрешенных местах, о мерах собственной безопасности. Кроме того, стражи правопорядка в ходе рейда раздавали информационные памятки с целью недопущения несчастных случаев на воде.
В региональном МВД подчеркивают, что подобные мероприятия станут в Барнауле регулярными, а нарушителей будет ждать административная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае утонул четырехлетний ребенок, который вместе с другими детьми кидал в воду камни, поскользнулся и упал в реку.
Комментарии
Все дожились - сначала запретили к водоёму подъезжать, теперь стали детей отлавливать за то что те купаются. Дальше что? Всем сидеть по домам, если вышел то только строем и под конвоем. Шаг влево, шаг вправо ......
заголовок - огонь
полицейские пресекли купание, и провели разъяснительную беседу...
Согласна, только для этого полиция у нас и нужна!
В принципе контролирующие не далекого ума. Вот что надо сделать: Учитывая, что родители работают, а дети без присмотра, то надо их посадить с утра в клетку и будет счастье.
А других вариантов в нашей стране нет.
3.07.2019 15:38
- гость -
посадить в клетку и включить выступление сказочного
Купались без родителей! Вот за это и штрафуют. И мало видимо. Дети не понимают сами, насколько это может быть опасно.
3.07.2019 15:41
Наталья
ты видать бездетная и неумная. Или у тебя есть помощница по дому или дети в детском лагере весь сезон. Или ты не из Раши вещаешь, как и дочь Пескова.