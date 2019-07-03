В Алтайском крае Центральный районный суд Барнаула вынес приговор жителю Кемеровской области, который, руководя преступным сообществом, занимался продажей наркотиков с помощью "закладок". Доход от противозаконной деятельности составил более 38 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что мужчина руководил преступной группой, которая "с помощью интернета через аккаунты, работающие в автоматическом режиме", смогла реализовать более 85 тыс. "закладок". Происходило это на территории Барнаула, Красноярска, Томска, Междуреченска, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого.
"От преступной деятельности участники сообщества получили доход, превышающий 38 млн рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Мужчина "контролировал работу всех подразделений преступной группы", начисление и выплату зарплаты, а также решал спорные вопросы и подыскивал новых членов сообщества.
Приговором суда злоумышленник признан виновным. "Принято во внимание, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется положительно, имеет ряд заболеваний, инвалидность, на иждивении находится малолетний ребенок. Он приговорен к 10 годам исправительной колонии строгого режима", – рассказали в прокуратуре.
Комментарии
Заработал 38 млн рублей, у него наверное были хорошие адвокаты, раз суд принял во внимание что он характеризуется положительно, имеет ряд заболеваний, инвалидность, на иждивении находится малолетний ребенок. Уже то, что он руководил преступным сообществом говорит, что он характеризуется положительно, обладает навыками руководителя
Через 10 лет, а может и раньше, выросший в достатке на заработанные папой деньги ребенок встретит его с радостью. Да и жена наверное благодарна