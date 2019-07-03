Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале рассказал, что ровно 55 лет назад, 3 июля 1964 года, он приехал в Москву из далекой Алма-Аты поступать в МГУ.
"В чемодане были учебники, рубашка да пара белья. Мама в дорогу дала корзину с клубникой и овощами", – вспоминает Жириновский.
Для фотосессии был найден автобус тех времен. "Точно на таком автобусе я доехал из Внуково до Александровского сада и сразу пошел подавать документы в Институт восточных языков (факультет МГУ, сейчас называется Институт стран Азии и Африки)", – поведал Жириновский.
Он также рассказал, что поступил в вуз по большому везению: "В тот год Хрущев поручил повысить квоту в столичных вузах для провинциалов, а то учились только дети чиновников да генералов".
"Так началась моя жизнь в Москве!" – заключил лидер ЛДПР.
В прошлом году Жириновский рассказал, как впервые влюбился в плацкартном вагоне: "Это было в 14 лет. Я ехал в поезде Москва – Алма-Ата. На "боковушке" сидела девочка, ее семья ехала в Джамбул. Вот я смотрел, смотрел на нее, мне показалось, что она мне стала нравиться. Тогда первый раз я почувствовал, что могу влюбиться".
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