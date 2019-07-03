Арбитражный суд Алтайского края в среду, 3 июля, определил передать собственникам "Демидов парка" квартиры, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
В зале заседаний сегодня решалась судьба почти 500 семей, ставших владельцами квартир в многострадальном доме по адресу: Новоалтайск, улица Прудская, 40.
Дом был сдан в декабре прошлого года после пяти лет борьбы за завершение строительства. Однако дольщики до сих пор не смогли получить свои квартиры. Причина в многомиллионной задолженности компании-застройщика "Аспект".
В суде административный управляющий "Аспекта" представила документы, из которых следовало, что долг погасить возможно. В итоге суд определил передать жилые помещения собственникам из реестра требований кредиторов.
"Только имена дольщиков и номера квартир судья зачитывала 18 минут! Важно отметить, что это не все дольщики, а только те, которые включены в реестр. Теперь, вероятно, люди попытаются зарегистрировать свое право собственности в МФЦ. Так что вряд ли сегодняшнее решение суда окончательное", – сообщается в телесюжете.
"В настоящее время имеется документальное подтверждение того, что у дольщиков есть право зарегистрировать на себя жилые помещения. И они могут инициировать эту процедуру", – прокомментировала ситуацию административный управляющий ООО "Аспект" Мария Куренкова.
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