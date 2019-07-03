Медики рассказали, как перейти на правильное питание

Переходить на правильное питание нужно постепенно, чтобы резкие перемены в рационе не спровоцировали стресс и не отбили желание изменить пищевые привычки, сообщает Inforeactor.
Во-первых, медики советуют меньше уделять внимание продуктам из переработанного мяса – сосискам, колбасе и ветчине. Кроме того, рекомендуется хотя бы два раза в неделю заменять красное мясо на фасоль. Бобовые содержат много растительного белка, витаминов и микроэлементов.
Сливочное масло нужно постепенно заменить на оливковое. Выбирая заправку для салата, специалисты рекомендуют отказаться от майонезных и сливочных соусов, отдав предпочтение растительным маслам. Помимо этого, для приготовления соусов можно использовать томатное пюре и травы.
Сократить потребление соли можно, отказавшись от консервированных овощей и супов. При выборе консервов медики рекомендуют отдавать предпочтение продукции с низким содержанием натрия.
Также медики советуют заменить белый хлеб на цельнозерновой и покупать молоко жирностью 1%. Любителям фастфуда диетологи предлагают заменить чипсы попкорном, картофель фри тыквенными ломтиками, а пицце с колбасой предпочесть овощную.
Чтобы быстрее перейти на здоровое питание, эксперты рекомендуют постепенно вносить вышеперечисленные изменения в рацион и вспоминать о рекомендациях диетологов при покупке продуктов.
Ранее группа исследователей из Австралийского национального университета установила, что употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
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