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Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени

, ИА "Амител"
В настоящее время ведется розыск участников конфликта
В Тюмени эвакуировали крупный ТЦ после нескольких выстрелов / Фото: 72.ru

В Тюмени эвакуировали крупный ТЦ после нескольких выстрелов / Фото: 72.ru

Посетитель торгово-развлекательного центра "Кристалл" в Тюмени в ходе конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника УМВД по Тюменской области Светлану Новик.

"Сейчас стало известно, что, по предварительным данным, между тремя посетителями этого торгово-развлекательного центра произошел конфликт, в результате которого один из участников произвел выстрелы вверх", – заявила Новик.

В настоящее время ведется розыск участников конфликта. В городе объявлен план "Перехват".

Ранее местное издание 72.ru сообщило, что в Тюмени эвакуировали крупный ТЦ после несколько выстрелов.

29 июня в Новосибирске региональный СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в ТЦ "Эдем", в ходе которой погибло два человека. Сообщалось, что местный житель принес зарегистрированный на его имя карабин в торговый центр, где работала девушка, в которую он был влюблен.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

3.07.2019 18:15
- гость -

Какой перехват то, пневмат-игрушка, мо пивным банкам пулять

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3.07.2019 18:21
гость

в результате которого один из участников произвел выстрелы вверх

И конфликт прекратился? Так может все правильно, не произвел бы выстрелы вверх, кого-нибудь бы зарезали?

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3.07.2019 18:25
гость

один из участников произвел выстрелы вверх

Если бы один из участников достал нож и несколько раз взмахнул вверх, никто бы даже не заметил. Хотя ударом ножа, в отличии от травмата, убить вероятней

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