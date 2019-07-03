Основную причину смертности женщин в России назвал Минздрав

Основной причиной смертности женщин трудоспособного возраста являются онкологические заболевания, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минздрав.
По данным ведомства, в 2017 году от новообразований умерли 23,8% россиянок трудоспособного возраста.
На втором месте — болезни системы кровообращения, которые унесли жизни 22,9% женщин.
Причиной смерти 19,2% россиянок стали внешние причины (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи).
В Минздраве отметили, что в 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тысяч человек. По сравнению с 2016-м этот показатель снизился на 6,9%.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что 70% мужчин трудоспособного возраста в стране умирают из-за пристрастия к спиртному.
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"в 2017 году от новообразований умерли 23,8% россиянок трудоспособного возраста."
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