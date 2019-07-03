Челябинский учитель Николай Летин пытался вернуть себе работу в школе, от преподавания в которой он был отстранен после прочтения заклинания на уроке, однако Троицкий городской суд признал увольнение законным, сообщает телеканал "360".
Суд отказал Летину не только в восстановлении в нижнесанарской школе, но и в выплате компенсации за моральный ущерб. Сам Летин объяснил, что читал ученикам отрывок из известной книги "Зов ктулху" американского писателя Говарда Лавкрафта.
Педагог подчеркнул, что так он готовил своих учеников к итоговую ЕГЭ по литературе, чтобы "расширить кругозор".
"То, что сочли оккультным неким заклинанием, это одна из самых популярных цитат мировой литературы, несмотря на ее абсурдность!" — заявил Летин, добавив, что даже голосовой набор Google сможет идентифицировать эту фразу.
Ранее в Сети появилось видео под названием "Учитель вызывает Сатану". На нем Николай Летин процитировал заклинание, вызывающее морское чудовище и хтоническое божество Ктулху. Публикация вызвала общественный резонанс. После этого была проведена прокурорская проверка. В итоге Летина отстранили от работы за аморальное поведение.
Комментарии
похоже, получилось. В конце постучали в дверь ))