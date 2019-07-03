В Алтайском филиале Финансового университета в самом разгаре приемная кампания. Напомним, что абитуриенты 2019 года имеют право подавать заявление в пять вузов, но оригинал аттестата (или диплома СПО), конечно, только в один вуз, и этот факт говорит о приоритетности выбора.
Сотрудники Финуниверситета традиционно проводят опрос абитуриентов о том, почему они выбрали именно этот вуз.
"О том, что буду поступать на экономическую специальность, решила еще в сентябре 11-го класса, когда выбирала предметы для сдачи ЕГЭ. А Финуниверситет порекомендовала мамина знакомая – главный бухгалтер фирмы, у которой есть подчиненные и знакомые бухгалтера, окончившие Финуниверситет, и отзывы о вузе только положительные. Поэтому оригинал сразу принесла именно в Финуниверситет и выбрала профиль "Финансы и кредит". Хочу работать в банке. Помогали ли и советовали родители при выборе вуза? Конечно, собирали информацию у знакомых. Да и я сама, общаясь с ребятами, которые уже учатся в вузах, поняла, куда хочу идти учиться. Документы пришли подавать все вместе – с родителями. Они волнуются больше меня", – рассказывает абитуриентка вуза Анастасия.
Папа Насти добавляет: "Мы-то знаем, что учеба не закончится получением диплома бакалавра. Я сам постоянно прохожу повышение квалификации. И это хорошо, что в Финуниверситете есть возможность получить сразу два диплома. Это прекрасная возможность легче трудоустроиться после окончания вуза".
Финуниверситет желает всем абитуриентам выбрать специальность по душе и активно включиться в студенческую жизнь, наполненную разными интересными событиями!
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
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