Соревнования по переносу жен в 2018 году / Фото: barnaul.org
7 июля в парке "Лесная сказка" состоится семейный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. В его рамках уже в четвертый раз в Барнауле проведут веселые соревнования по переносу жен. Побороться за 10 тысяч рублей может любая семейная пара. Регистрация участников чемпионата проводится по телефону 60-88-71, сообщает пресс-центр города.
Кроме этого, гостей праздника ждет концерт с участием лучших артистов Барнаула и творческие мастер-классы.
Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в нашей стране 8 июля. Идея праздника возникла у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.
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