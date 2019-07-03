Музыкант Митя Фомин и известная телеведущая Елена Летучая приехали на Алтай в качестве волонтеров Всемирного фонда защиты дикой природы. Звезды посетят Сайлюгемский национальный парк, где будут вести наблюдения за популяцией снежного барса. Экспедиция продлится до 4 июля. О ней снимут документальный фильм, целью которого станет привлечение внимания к проблеме исчезающих видов животных.
Впечатлениями от поездки Фомин и Летучая поделились в соцсетях. К слову, телеведущая спросила своих подписчиков: правда ли, что Республика Алтай и Алтайский край это одно и то же? Или есть отличия в этих местах? На что в комментариях ответили, что Алтайский край – степная столица России, а Республика Алтай – это уже горные пространства.
Доброе утро шлю Вам из республики Алтай, с умопомрачительными видами, с ног сбивающими ароматами трав и шикарным настроением☘️🌱 Кстати Вы знаете Республика Алтай и Алтайский край это одно и тоже?! Или есть отличия в этих местах😉 пишите в комментариях🙌 #еленалетучая #эколетучиесоветы #wwfrussia #человекземли #WWFRussia25 #diagonal11 #ПоколениеWWF
Думаю,что кто-то из вас точно когда-нибудь ночевал в лесу? Я для этого сегодня ночью преодолел 4 000 километров 😅 Сегодня начинается июль-и наша с @wwfrussia @diagonal11 @elenapegas экспедиция на Алтай, на территорию Сайлюгемского национального парка @saylyugemskiy_park, где мы будем вести наблюдения за популяцией снежного барса 👀 Снежный барс относится к категории животных под угрозой исчезновения. Это самая высокогорная кошка 🐈 в мире. На Алтае насчитывается 43-44 особи. Не факт, что мы встретим его в дикой природе, хотя мне очень этого бы хотелось! Связь здесь будет эпизодами, поэтому не теряйте. Взял с собой по вашим советам: * термос * фонарь * ботинки для трекинга * полевую одежду / тёплую одежду * термобелье * головной убор * средства от комаров Спасибо всем за неравнодушие и подсказки. Теперь пожелайте нам удачи в новых условиях, она пригодится 👍🏻 А вам отличного понедельника!💥
Вот мы и прибыли в Национальный Парк Сайлюгемский☘️ Встретила нас радуга 🌈 Это будет невероятно интересное приключение, будем проверять фотоловушки на снежного барса, закладывать солонцов для аргали, организовывать место для фотосессии экологических туристов и многое другое☘️ #еленалетучая #эколетучиесоветы #wwfrussia #человекземли #WWFRussia25 #diagonal11 #ПоколениеWWF
On my way to snow leopard 🐆 ⠀ Я верю в добрые знаки и совпадения) Представьте, что в день, когда Всемирный фонд дикой природы WWF отмечает свой день рождения, мы с его отдельными представителями мониторим земли Алтая в самой настоящей и трушной экспедиции WWF! Пожалуй, это лучшее поздравление с днём рождения! 🥳 Как подарок, сделанный своими руками) ⠀ В этом году фонду 25 лет, и в честь этого праздника 3 июля пройдет их знаменитый бал на траве! Все, кто в Москве, приходите, знакомьтесь с WWF и берегите природу 🌱 Информация будет скоро у меня в сторис 👆🏻 ⠀ А мы поздравляем фонд из самого сердца Сайлюгемского заповедника! И желаем больше меценатов, больше спасённых животных, больше восстановленных ресурсов, а главное — больше перевоспитанных вашими силами, внимательных в природе и всему живому людей! Я с вами 💚🌱
Комментарии
показушники
Как, оказывается, красиво можно защищать барсов.
Спасибо столичным знаменитостям, теперь ирбисы вне опасности!