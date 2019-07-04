Еда на деревьях и березовый сок: как прошло открытие Павловского ДОК

Крупнейший за Уралом комбинат по производству MDF плит – "Павловский деревообрабатывающий комбинат", входящий в группу лесной холдинговой компании "Алтайлес", начал работу 25 июня. Церемонию открытия предприятия провела корпорация творчества EventCorpLife, входящая в Медиагруппу "FM-Продакшн".
Корпорация EventCorpLife начала сотрудничество с промышленным сегментом в июне 2018 года при открытии нового цеха "Барнаульского завода АТИ". Завоевав доверие профессионально организованной работой при подготовке и свежими идеями в проведении регламентированных мероприятий, в настоящий момент EventCorpLife являются уникальными в крае специалистами, имеющими специфический опыт работы с заводами и комбинатами региона.
Открытие Павловского ДОК сопровождали обязательные атрибуты официальных мероприятий и творческие "фишки" от команды организаторов. Так, к примеру, на входе гостей встречал Русский камерный оркестр, а на экскурсию по комбинату провожал саксофонист, играющий с платформы автовышки, которую разместили в 10 метрах над землей. На первой линии производственного цеха экскурсионную группу иностранных делегаций приветствовали на родных немецком и китайском языках.
Для 200 гостей церемонии открытия праздничный фуршет был оформлен в брутальной заводской стилистике – столы из катушек от электрокабелей и паллет, сервировка блюд на спилах деревьев, официанты при этом подавали березовый сок производства ЛХК "Алтайлес".
Отдельное внимание организаторы уделили экспозиции продукции компании, подготовив в единой композиции инсталляции домов из бруса, погонажную продукцию из древесины, молодые побеги сосны, хвойные эфирные масла. Особый акцент был сделан на MDF производства Павловского ДОК. Образец такой плиты в виде брелока каждому гостю вручили на стойке регистрации. Состав готовой продукции продемонстрировали в специальных колбах, таким образом щепу и волокно (конечный продукт переработки щепы) можно было потрогать и взять в качестве образца. Продукцию нового комбината ЛХК "Алтайлес" специалисты EventCorpLife предложили использовать и для оформления мероприятия.
Гости праздника отметили фотозону для пресс-подхода, которая была полностью выполнена из плит MDF, произведенных на новом заводе.
Изюминкой торжества стало открытие символа Павловского ДОК – арт-объекта в виде парящего дерева из щепы. Долгое время этот материал считался отходом производства, однако с запуском Павловского ДОК появилась возможность завершить полный цикл безотходного производства деревообрабатывающих предприятий. Символ Павловского ДОК напоминает, как важно беречь и рационально использовать природные ресурсы. Экономика должна быть экологичной.
Комментарии
Считаю, что у нас в регионе складывается хорошая традиция по открытию новых предприятий. Что важно, это производственные предприятия. И очень хорошо, что эти мероприятия стали сопровождать торжественным открытием и освещением в СМИ. Это, на самом деле, интересные и позитивные новости в потоке того, что льётся постоянно с федеральных каналов.