На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком

От Москвы до Сахалина – именно такой обширной географией успеха может похвастаться компания "Инсталаб". А все почему? Потому что все больше людей начинают понимать ценность фотографии, получившей жизнь. Ведь, пожалуй, в каждой семье есть электронный архив фотоснимков, который пылится и который, в лучшем случае, смотрят пару раз в год.

А вот распечатанные фотографии радуют глаз. Они способны всколыхнуть приятные и яркие вспоминания о важных жизненных событиях.

"Инсталаб" – компания, которая известна по всей стране благодаря мгновенному изготовлению ярких и долговечных магнитов с фотографиями прямо во время праздника. Теперь уникальный сервис доступен и в Барнауле.

Фотографии на магнитах можно распечатать как с камеры профессионального фотографа, так и с телефонов участников мероприятия. Они могут стать отличным развлечением и сувениром для гостей на свадьбе или юбилее или классным памятным подарком для сотрудников во время корпоратива или тимбилдинга.

Также фотомагнит – это приятный рекламный сувенир для промомероприятия, форума, тренинга и любого другого общественного события, где кто-то хочет преподнести памятный сюрприз всем присутствующим.

Для каждого мероприятия "Инсталаб" разрабатывает индивидуальное оформление магнитов. Все, что душе угодно, здесь возможно. Разместить на магните логотип компании или название события? Легко! В форме сердца, круга, квадрата, сот, прямоугольников? Без проблем!

Готовые магниты помещают на специальный стенд, откуда гости их разбирают. Так в их домах появится часть вашего праздника, а значит, и вашей компании.

"Инсталаб" дарит фотомагниты, улыбки и хорошее настроение!

Инсталаб

Телефон: +7 983 391 81 73, +7 913 237 66 04

Электронная почта: barnaul@instalab.ru

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