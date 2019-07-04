"Билайн" предлагает обменять устаревшие или пришедшие в негодность мобильные устройства на новые смартфоны со скидкой, которая зависит от выбранной модели в рамках программы Trade-in*. Новое предложение доступно для посетителей собственных магазинов "Билайн" по всей России, предоставляющих услуги Trade-in, кроме Республики Крым и Севастополя.
Клиенты "Билайна" могут обменять старые мобильные устройства на новые на выгодных условиях: получить безусловную скидку на приобретение нового смартфона до 10 000 рублей. Сдать можно смартфоны, планшеты, телефоны и модемы любого производителя и в любом состоянии – разбитые и нерабочие, с небольшими дефектами или после соприкосновения с водой. Скидка зависит от модели покупаемого акционного смартфона.
В рамках Trade-in принимаются также и устройства в хорошем состоянии с незначительными дефектами – потертости, царапины корпуса или небольшие повреждения экрана. В этом случае клиенты могут получить две скидки на покупку нового смартфона: равную выкупной стоимости сдаваемого оборудования и дополнительную безусловную скидку до 10 000 рублей на новый смартфон, участвующий в акции. Например, средняя выкупная стоимость модели iPhone XS Max** составляет порядка 40 000 рублей. Таким образом, совокупная скидка по акции при покупке нового смартфона может составить до 50 000 рублей.
Акция проходит в период с 27 июня 2019 по 31 июля 2019 года в собственных магазинах "Билайна", где доступна услуга Trade-in. Обязательным условием участия в программе Trade-in является наличие при себе паспорта РФ. Предложение доступно только для физических лиц.
Более подробная информация об акции, ее условиях и географии проведения доступна на сайте.
*Trade-in – трейд-ин
**Айфон ИксЭс Макс – прим.ред.