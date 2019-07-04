С момента вступления в силу нового нашумевшего закона о проектном финансировании и переходе на эскроу-счета прошло всего четыре дня, и вполне объяснимо, что многие в этот переломный период опасаются брать "долевки". В чем заключаются эти страхи и действительно ли они обоснованны – разбираемся с порталом Amic.ru.

ОСНОВНЫЕ СТРАХИ: ЧЕГО СЕЙЧАС БОЯТСЯ ДОЛЬЩИКИ

Если раньше, в эпоху долевого строительства, дольщики боялись быть обманутыми, вложив в строительство деньги и оставшись в результате махинаций застройщиков и без квартиры, и без финансов, то сегодня у покупателей недвижимости появились другие страхи. Теперь, при проектном финансировании, когда привлеченные деньги будут поступать не напрямую к застройщику, а на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках, и доступ к ним строительная компания получит только после сдачи дома в эксплуатацию, мечтающих о новоселье пугают следующие моменты:

что застройщик не сможет быстро перейти на новую схему работы и объект будет "заморожен" на определенный срок;

что застройщик не сможет достичь договоренности с банками и получить кредит, а значит, достроить объект.

Обезопасить себя от этих рисков можно, приобретая жилье у застройщиков, которые уже не первый месяц работают по новой схеме. Кроме того, при выборе застройщика эксперты советуют обратить внимание на его деловую репутацию с точки зрения соблюдения сроков строительства, опыт и финансовую состоятельность.

ЗАСТРОЙЩИК, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Заботясь о финансовой безопасности и спокойствии своих дольщиков, компания ООО СЗ "Домстрой-Барнаул" еще в 2018 году – одной из первых в Барнауле и задолго до обязательного введения закона – перешла на работу по системе эскроу-счетов. Сегодня с применением этой процедуры возводятся два объекта жилого комплекса "Моховая поляна" в нагорной части нашего города, что гарантирует абсолютную безопасность инвестиций.

Кроме того, компанией заключены стратегические договоры с ведущими федеральными кредитными организациями, в частности с ПАО "Сбербанк", что позволяет не зависеть ни от покупательского спроса, ни от сезонности, и возводить объекты со значительным опережением графика. На текущий момент ПАО "Сбербанк" полностью финансирует возведение двух многоквартирных домов в ЖК "Моховая поляна" ("проектное финансирование"), это позволяет застройщику строить дома по адресам ул. 6-я Нагорная 15г/8 и 15г/9 быстрее, чем предусмотрено графиком работ. Это вполне логично: если ранее застройщики зависели от поступления финансирования от дольщиков, то сейчас, заключив кредитный договор, ООО СЗ "Домстрой-Барнаул" полностью располагает средствами для закупа материалов и оплаты работ. Например, летом, когда традиционно спрос на недвижимость резко падает, работы на объектах ЖК "Моховая поляна" ведутся с опережением плана.

Сегодня, как и всегда, "Домстрой" предлагает своим клиентам комфортабельные квартиры в лучших новостройках нашего города.

КОМФОРТ И ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

Жилой комплекс "Моховая поляна" удачно объединяет в себе преимущества загородной жизни и удобное месторасположение: в настоящее время здесь строятся два 16-этажных дома по улице 6-й Нагорной, которые планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году. Комплекс находится в экологически чистой зоне, в окружении реликтового соснового бора. Поблизости – лыжная база "Динамо" и Трасса здоровья, что означает постоянную доступность лыжных, велосипедных и пеших прогулок. При этом удачное расположение домов – всего в одном километре от Змеиногорского тракта – позволяет быстро и без пробок добраться до делового центра города.

В "Моховой поляне" все тщательно продумано для максимального комфорта жильцов и их единения с природой. Этой цели служит и территория квартала – закрытая и обособленная, и сам жилой комплекс – с панорамным остеклением и огромными лоджиями, откуда так удобно любоваться красотой леса. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой, что позволяет реализовать любые дизайн-проекты. И что немаловажно, оба дома будут располагать традиционной для застройщика собственной газовой котельной, что обеспечит коммунальные платежи почти вдвое ниже, чем в среднем по городу, а также независимость от графика отопительного сезона и плановых отключений горячей воды.

СЕМЕЙНЫЕ КВАРТИРЫ С ОТЛИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

В следующем году сдается еще один значимый объект ООО СЗ "Домстрой", также оснащенный собственной котельной, – многоквартирный дом, расположенный по адресу ул. Антона Петрова, 221д, между деловым центром "Ледокол" и микрорайоном "Невский". Будущие жильцы непременно оценят удачное расположение квартала, позволяющее иметь все необходимое в шаговой доступности: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк, несколько школ. А в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский сад.

Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах, что гарантирует отличную теплоизоляцию и износостойкость, а большой выбор квартир улучшенных планировок – от однокомнатных до "евродвушек" и "евротрешек" – позволит с легкостью подобрать оптимальный вариант. Стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост делают здание по-настоящему уникальным, а благоустроенная и просторная дворовая территория с игровой площадкой, спортивным комплексом, клумбами и наземной парковкой обеспечивает комфортные условия для проживания.

Ознакомиться с проектными декларациями объектов можно на сайте dom-barn.ru/declaration.

ООО СЗ "Домстрой"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5

Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953

Режим работы: пн-пт, 8:00-17:00

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