Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые детали ЧП с гибелью моряков-подводников в Баренцевом море не разглашаются в соответствии с законом о государственной тайне, пишет "Парламентская газета".
"Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и интересах государственной безопасности", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что это абсолютно нормальная практика. Также он рассказал, что главе государства было доложено о ЧП своевременно и президент обладает всей полнотой информации.
1 июля 14 моряков-подводников погибли в Баренцевом море в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших подводников, об этом заявил и глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.
Кроме того, все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам, сказал Шойгу.
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