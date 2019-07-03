Процедуру возбуждения дел против судей усложнили в России

Возбудить уголовное дело против мирового судьи или судьи районного суда теперь можно только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на федеральный закон, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Ранее для этого требовалось согласие региональной квалифколлегии, а ВККС занималась только судьями Верховного суда РФ, военных судов, арбитражных судов, судов субъектов федерации.
Принять решение о возбуждении уголовного дела против судьи с согласия квалифколлегии может только председатель Следственного комитета РФ.
Закон вносит изменения в 448 статью УК РФ, которая регламентирует особенности привлечения к уголовной ответственности спецсубъектов.
Также ВККС наделяется полномочием изменять вид дисциплинарного взыскания, наложенного на судью квалификационной коллегией судей субъекта РФ, если по результатам рассмотрения жалобы на решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности она придет к выводу о несоразмерности наложенного взыскания тяжести совершенного дисциплинарного проступка.
Ранее было предложено судьям с инвалидностью назначить ежемесячную выплату, если травма наступила вследствие причин, не связанных со службой.
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