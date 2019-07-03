Голикова пообещала шесть новых видов обезболивающих к 2023 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ заявила, что к 2023 году планируется выпуск еще шести сильнодействующих анальгетиков, сообщает РИА "Новости".
"Московский эндокринный завод организовал производство необходимых лекарственных препаратов — это более 40 готовых лекарственных форм, которые содержат наркотические и психотропные вещества. И до 2023 года планируется выпуск еще шести препаратов, которые будут обеспечивать больных для целей обезболивания", — сказала Голикова.
Также она рассказала, что изменилась методика расчета потребности больных в психотропных и наркотических препаратах — теперь расчет ведется от количества больных.
"Мы изменили методику расчета потребности в наркотических препаратах. Если раньше это рассчитывалось от "койки", то теперь это рассчитывается от количества больных, в том числе и потому, что мы разрешили отпуск обезболивающих на дому", — отметила Голикова.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новый лекарственный препарат в виде назального спрея, который быстро воздействует на организм и в котором за основу для анальгетика быстрого действия взяли лоперамид.
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