Выявляющий наркоманов по слюне прибор разработали в России

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в России разработали прибор, который сможет по слюне выявлять водителей, употреблявших наркотики, сообщает РИА "Новости".
"Сейчас в обществе очень много говорят об усиленных мерах, в том числе и по привлечению к ответственности лиц, которые употребляют наркотические вещества", – рассказал Черников.
"Мы в "Сколково" уже показывали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять в состоянии опьянения водителей путем взятия слюны и показать факт употребления наркотических веществ, чтобы в дальнейшем пресечь движение транспортного средства и в наркодиспансере освидетельствовать, и привлечь к ответственности", – добавил глава ГИБДД.
Он также сообщил, что каждое восьмое правонарушение в состоянии опьянения на дорогах России совершают водители, ранее уже попадавшиеся за вождением в пьяном виде.
По словам Черникова, сегодня "самая большая проблема и задача" – не допустить, чтобы такие водители садились за руль. Сделать это можно, ужесточив ответственность, заключил глава ГИБДД.
Ранее сообщалось, что для проверки водителей на состояние опьянения будут использовать новый тест, который потребует еще и анализа слюны.
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