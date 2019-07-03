Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала порталу "Будущее России. Национальные проекты", что создание системы полного или частичного государственного возмещения позволит обеспечить бесплатными препаратами 100% россиян, имеющих право на льготные лекарства.
Для всех остальных категорий граждан, по словам Скворцовой, будет обеспечена дифференцированная система скидок.
Система лекарственного возмещения также устранит дублирование федеральных и региональных льгот, так как в единую информационную базу человек будет попадать однократно на основе данных СНИЛС.
Скворцова отметила, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России реализует федеральный проект "Цифровое здравоохранение". Его основной задачей является создание единого цифрового контура здравоохранения на основе интеграции информационных систем медицинских организаций, региональных систем и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Согласно этому проекту, система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением будут выделены в цифровом контуре к концу 2023 года.
"Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она сможет быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года", — уточнила Скворцова.
По словам министра, эта система позволит "кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии и экономического развития страны".
По данным Минздрава России, траты россиян на покупку лекарств в амбулаторном сегменте составляют около одного млрд рублей ежегодно.
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