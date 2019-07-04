Самый жаркий день на этой неделе выпал на четверг, 4 июля. Согласно прогнозу синоптиков алтайского ЦГМС, воздух днем в регионе прогреется до +26, +31 градуса. Но все же зонтики на всякий случай с собой возьмите: местами возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в западных районах — порывы 13-18 метров в секунду.
В Барнауле температура воздух днем составит до +27 до +29 градусов. В конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
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