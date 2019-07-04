Путин: необходимо принять все законы по нацпроектам не позже осени

Президент России Владимир Путин заявил, что все необходимые законодательные акты по реализации национальных проектов необходимо подготовить и по возможности принять до конца осенней сессии парламента, передает ТАСС.
Путин на встрече с членами правительства сказал, что необходимо сформировать правовую базу национальных проектов и программ развития.
Он подчеркнул, что важно ускорить их подготовку без ущерба качеству. По словам президента, "суеты здесь быть не должно".
"Необходимо принять все необходимые акты в текущую весеннюю, в крайнем случае, в осеннюю сессию. Лучше — в ее начале", — поручил глава государства.
Ранее Счетная палата России заявила, что реализация национальных проектов, призванных обеспечить выполнение целей из майского указа президента, задерживается.
В марте лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что министр экономического развития Максим Орешкин саботирует реализацию нацпроектов. "Деньги поздно доходят в регионы, и потом мы слышим, что тысячи поручений президента не исполняются!" — возмутился Жириновский.
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